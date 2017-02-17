最後2天！ 台灣燈會 參觀人次突破千萬

台灣燈會虎尾主燈區天天人潮大爆滿，今晚破千萬參觀人次。（記者廖淑玲攝）

2017-02-17 21:40

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林主辦台灣燈會今晚提前突破1000萬參觀人次，還有最後2天燈期，主辦單位預期參觀人次再創新高，歡迎全國遊客把握明後2天假期，共襄盛舉。

雲林縣政府今天晚間公布參觀人次，今年台灣燈會從北港燈區7日啟燈、虎尾主燈區8日試營運、11日啟燈，到今天晚間6點止，突破千萬參觀人次，展現台灣燈會超人氣，再次證明台灣人真的很愛燈會。

雲林縣長李進勇感謝所有投入燈會活動的工作人員、員警、志工等，大家共同完成一項艱鉅的任務，也感謝全國遊客支持，盛情邀請大家到雲林作客，尤其歡迎再次光臨。