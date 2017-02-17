中配教出總統教育獎兒子 移民署長專程嘉許
2017-02-17 20:50
〔記者吳正庭／金門報導〕內政部移民署長何榮村今天前往金門關懷離島新住民，探視兒子獲總統教育獎的林萍，給予最大肯定，也為川菜廚藝精湛的戴紅打氣鼓勵。
何榮村與陸委會、海基會官員，跨海視察金門服務站與金城鎮公所共同推動的行動服務，專程探視中國配偶林萍、黃敏玲，肯定兩人遭逢家變仍不忘細心教育兒女，足堪表率。
14年前嫁到金門的林萍，先生病逝，為獨立撫養時年僅3歲的幼子，白天從事環境清潔工作，晚上及假日至餐廳或工地打工，任勞任怨撐起家中經濟，孩子沒有辜負母親栽培，不僅在校品學兼優，還榮獲去年總統教育獎。
另名新住民黃敏玲，夫婿去年底車禍往生，留下她與女兒相依為命，卻因居住未滿6年無法取得身分證，憂心往返中國期間，女兒乏人照顧，經立委楊鎮浯協助，移民署同意個案處理，何榮村親自頒發身分證給她。
來自四川的戴紅，與先生利用廢棄營區變身為川菜館，把川菜的麻辣靈魂注入香料裡，一手乾鍋肥腸、麻辣燙等料理，加上鍋貼，成就了金門唯一的「重慶江湖菜」餐廳。
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