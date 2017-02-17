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培養台灣「可靠度」人才 長庚大學挖角國際專家

2017-02-17  21:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］長庚大學兩年前挖角新加坡南洋理工大學「可靠度」專家陳始明來台，成立亞洲第一個專門研究產品可靠度技術的學術單位，歷經兩年的籌備，長庚大學「可靠度科學技術研究中心」在今天正式開幕，為台灣培育相關領域人才，也吸引國外學生前來取經。

校方表示，可靠度對一般民眾也許很陌生，卻與生活上使用的產品息息相關，例如汽車或是各項消費性電子產品，透過可靠度檢測對廠商及消費者都是一種保障，也可避免發生新產品一上市就出現問題，甚至發生意外波及消費者的狀況。

可靠度中心主任陳始明表示，台灣可靠度人才不足，過去所做的檢測著重在產品是否合乎標準，無法了解產品的真正優劣程度與壽命週期，產品若是出現問題很難找出真正的問題，往往只能治標不治本，來台後在長庚大學工學院開設相關課程，培養可靠度所需的跨領域人才，可靠度中心成立後也與產業界合作，受託進行產品檢測，已與幾家科技公司建立合作關係，期盼讓產品品質及技術更具全球競爭力。

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  • 長庚大學可靠度中心正式成立，主任陳始明導覽中心設備。（記者鄭淑婷攝）

    長庚大學可靠度中心正式成立，主任陳始明導覽中心設備。（記者鄭淑婷攝）

  • 長庚大學可靠度中心正式成立，主任陳始明導覽中心設備。（記者鄭淑婷攝）

    長庚大學可靠度中心正式成立，主任陳始明導覽中心設備。（記者鄭淑婷攝）

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相關關鍵字： 可靠度 可靠度檢測 可靠度研究中心 專家 研究中心 科學技術 長庚大學
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