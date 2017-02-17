牡丹高士部落青年尋根 重建祖先土磚屋

高士青年共同重建祖先土磚屋。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-17 20:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕牡丹高士部落曾是排灣族最具文明的區域之一，當地青年這幾年努力追群祖先文化，最近召集社區青年會及課輔班孩童，一同重建屬於當地部落歷史的「土磚屋」，了解當年勤奮耐勞、分享團結的精神。

傳統的高士土磚屋，相傳是早年原住民與客家人交流後學習而來，利用當地特有的紅土、茅草及牛糞（現用水泥）來搭建房屋，取代原有的石板屋建築，整個高士部落僅剩下一棟，卻在去年莫藍蒂颱風中毀損。

高士青年會人員李凌說，部落唯一的土磚屋，高約3公尺、寬約5公尺，曾在100年間由居民共同整修，去年風災損壞後，耆老們希望由年輕一代傳承維護，在藍色東港溪保育協會協助下，最近開始召集社區青年會、課輔班孩童，以及來自外地以工換宿的朋友，一同重建地方土磚屋。

李凌說，辦理土磚屋重建活動的最大目的，就是希望年輕人有機會一起參與社區事務，部落土磚屋不僅記錄著高士的遷徙歷史，也讓青年透過實際勞動過程中，凝聚對社區關懷的意識。