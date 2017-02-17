恆春半島剷除銀合歡大戰 保護區優先移除

2017-02-17 20:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林計畫」自104年起已邁入第3年，但恆春半島境內銀合歡仍是滿山遍野，屏東林管處強調，今年將針對保護區為優先移除地區，不容許銀合歡危害國家公園珍貴林相。

各部門進行銀合歡積極移除已經連續6年時間，屏東林區管處與恆春半島各單位召開檢討會議，經由屏科大調查數據分析驗證，被銀合歡入侵的林地經移除後造林，對植物及動物相的多樣性確實是有正面助益。

「今年重點將關注國家公園保護區及特別景觀區。」屏東林區管理處表示，銀合歡大量種實及砍除後萌芽強等特性，在山區蠶食荒地或風倒木形成的孔隙逐入侵，逐步抑制原生植物生長，由於多屬非優先防治區且交通不便，各單位尚未進場移除，銀合歡危害面積略有擴張現象。

屏東林區管理處處長張偉顗指出，104至105年間內己移除近兩百公頃，今年將持續對主要道路兩側、海岸林、國家公園分區屬生態保護區、特別景觀區及銀合歡為害嚴重區域等優先防治區執行銀合歡移除工作。

屏東林管處也針對移除銀合歡後的綠化或造林需求，地主、社區可透過鄉鎮公所向林管處申請苗木綠化或造林，但銀合歡移除地造林需以密植為原則，每公頃至少3千株以上，連續6年加強撫育來消滅銀合歡死灰復燃。