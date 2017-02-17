| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

竹北東興國中擬附設幼兒園 引發家長熱議

新竹縣政府準備106學年度在東興國中增設幼兒園2班，並請校方妥適規劃，但消息一出，引發家長熱議，擔心恐排擠到國中生的學習和活動空間。（記者廖雪茹攝）

2017-02-17  20:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府準備106學年度在東興國中增設幼兒園2班，並請校方妥適規劃，但消息一出，引發家長熱議，擔心恐排擠到國中生的學習和活動空間；縣府教育處表示，普設公立幼兒園是長期政策，也是照顧弱勢家庭，預定21日下午2點在學校召開說明會，並聽取家長的意見與建議。

東興國中校舍新建工程甫於元月26日小年夜報竣工，當天校方隨即收到縣府「核定」設置幼兒園的來文，預計106學年度設置2班，107學年度再增2班。

學校表示，經校務會議初步討論，認為校舍工程尚未完成驗收，若調整為幼兒園使用，恐無法順利在8月招生。更重要的是，該校原設計60班規模，3個年級、各20班分在B、C、D獨立一棟，因此只能在3棟的其中一棟1樓規劃幼兒園，並區隔動線，同時包括廁所、洗手台等，也都要變更或是新建。

另東興國中校地約2.6公傾，依人口成長速度，預期未來學區內就籍學生即將滿載，教室空間恐面臨不足。

對此，縣議員高偉凱、邱靖雅、當地里長和家長，多認為不宜再增設幼兒園，以免壓縮國中生的學習和活動空間。多名家長比較希望，在適宜地點獨立設置幼兒園。因正值招生階段，有東興國中學區的家長擔心，學生會互相干擾，又怕學校二度施工，考慮要讓孩子就讀鄰近其他國中。

教育處副處長李國祿表示，普設公立幼兒園也是配合中央政策，縣府經過評估而選擇東興國中附設幼兒園，目的是希望充分運用現有教育資源，儘快滿足眾多家長的需求，且不會影響到學生正常上課，竹市建華、新科國中也有附設幼兒園。對於家長疑慮，該處將在說明會加強溝通；若執行上確有困難，或可列為東興國中第2期工程。

李國祿並說，縣府擬在竹北市興隆路五段的文中2用地新建縣立幼兒園計畫，尚未獲得都市計畫審議通過；未來一旦通過，將積極展開籌建。

廣告
  • 新竹縣政府準備106學年度在東興國中增設幼兒園2班，並請校方妥適規劃，但消息一出，引發家長熱議，擔心恐排擠到國中生的學習和活動空間。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府準備106學年度在東興國中增設幼兒園2班，並請校方妥適規劃，但消息一出，引發家長熱議，擔心恐排擠到國中生的學習和活動空間。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：竹北東興國中擬附設幼兒園 引發家長熱議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.