竹北東興國中擬附設幼兒園 引發家長熱議
新竹縣政府準備106學年度在東興國中增設幼兒園2班，並請校方妥適規劃，但消息一出，引發家長熱議，擔心恐排擠到國中生的學習和活動空間。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府準備106學年度在東興國中增設幼兒園2班，並請校方妥適規劃，但消息一出，引發家長熱議，擔心恐排擠到國中生的學習和活動空間；縣府教育處表示，普設公立幼兒園是長期政策，也是照顧弱勢家庭，預定21日下午2點在學校召開說明會，並聽取家長的意見與建議。
東興國中校舍新建工程甫於元月26日小年夜報竣工，當天校方隨即收到縣府「核定」設置幼兒園的來文，預計106學年度設置2班，107學年度再增2班。
學校表示，經校務會議初步討論，認為校舍工程尚未完成驗收，若調整為幼兒園使用，恐無法順利在8月招生。更重要的是，該校原設計60班規模，3個年級、各20班分在B、C、D獨立一棟，因此只能在3棟的其中一棟1樓規劃幼兒園，並區隔動線，同時包括廁所、洗手台等，也都要變更或是新建。
另東興國中校地約2.6公傾，依人口成長速度，預期未來學區內就籍學生即將滿載，教室空間恐面臨不足。
對此，縣議員高偉凱、邱靖雅、當地里長和家長，多認為不宜再增設幼兒園，以免壓縮國中生的學習和活動空間。多名家長比較希望，在適宜地點獨立設置幼兒園。因正值招生階段，有東興國中學區的家長擔心，學生會互相干擾，又怕學校二度施工，考慮要讓孩子就讀鄰近其他國中。
教育處副處長李國祿表示，普設公立幼兒園也是配合中央政策，縣府經過評估而選擇東興國中附設幼兒園，目的是希望充分運用現有教育資源，儘快滿足眾多家長的需求，且不會影響到學生正常上課，竹市建華、新科國中也有附設幼兒園。對於家長疑慮，該處將在說明會加強溝通；若執行上確有困難，或可列為東興國中第2期工程。
李國祿並說，縣府擬在竹北市興隆路五段的文中2用地新建縣立幼兒園計畫，尚未獲得都市計畫審議通過；未來一旦通過，將積極展開籌建。
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標題：竹北東興國中擬附設幼兒園 引發家長熱議
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