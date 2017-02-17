超驚悚！ 踩到這個東西恐一秒變「姊夫」
2017-02-17 23:16
一名莊姓網友險踩到放置路邊的女性鞋及紅包，差點一秒成為「姊夫」，讓他直呼太驚嚇。（圖擷自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕一名莊姓網友在臉書社團《爆料公社》貼文表示，在停妥車下車時，差點踩到地上一雙絲綢布面的桃紅色女性鞋，而驚悚的是，鞋下方壓著一封紅包......，據說撿到紅包後就得跟紅包袋內照片中的往生者結為陰陽夫妻，讓該車主飽受驚嚇。
莊姓網友在《爆料公社》指出，自己停妥車下車時，竟差點踩到放在地上的詭異桃紅綢絲鞋及下方紅包袋。根據民間傳說，若拾起放置在地的不知名紅包袋，表示跟往生者有緣，而紅包內放的是對方生前的照片，對方家人即會要求雙方冥婚，讓該名駕駛當下嚇得不要不要的，認為可能不只撿紅包有事，可能踩到鞋子也會變「姊夫」。
不少網友紛紛留言：「姐夫、姑爺、賢婿～你喜歡哪一個？」、「差點要衝出來叫姐夫」、「那天我撿了個紅包，想說終於脫魯了...當天夜裡夢中有個女鬼哭著求我把紅包放回去」、「第一次看到有附鞋子的」、「拿了就一堆人出來：恭喜老爺賀喜老爺了」、「那雙鞋子半夜會嚇到腿軟」。
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