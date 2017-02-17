3分鐘看完雲林燈會 谷阿莫另類行銷

被谷阿莫稱為「波濤洶湧燈」的新住民燈區。（記者廖淑玲攝）

2017-02-17 19:58

［記者廖淑玲／雲林報導］「我是谷阿莫，今天要說一個很大、我是說場地很大的故事……」網路紅人谷阿莫連日來上傳「3分鐘看完一個逛台灣2017雲林燈會的故事」影片，笑翻網友，吸引網友瀏覽，更成為台灣燈會另類行銷。

雲林縣政府新聞處長張凱傑指出，谷阿莫是台灣網路名人，以「X分鐘帶你看完X電影」的網路影片聞名，讓觀看者可以快速了解電影劇情，並分享觀影後的感想，獨特一格的表演方式，讓他擁有廣大的粉絲。

張凱傑強調，縣府此次與谷阿莫專案合作，完成該支影片行銷台灣燈會，展現谷阿莫的網路魅力，不少人說，影片中呈現的花燈比他看的還多，一定要再看第二次、第三次……歡迎全國遊客利用台灣燈會最後2天到雲林共襄盛舉。