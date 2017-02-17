水情嚴峻 苗栗農田水利會鼓勵休耕

天公持續不雨，水情嚴峻，苗栗農田水利會鼓勵農友辦理休耕，每公頃可領取4萬5千元補助。（記者彭健禮攝）

2017-02-17 19:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕天公持續不雨，水情嚴峻，苗栗農田水利會鼓勵農友辦理休耕，每公頃可領取4萬5千元補助，屆時若因天旱導致農作生長不良，雖可能有天災救濟補助，但也不會比休耕領的多。

苗栗農田水利會灌溉事業區域範圍，包括苗栗縣境內苗栗市、頭份鎮、竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、銅鑼鄉、西湖鄉及三義鄉，及新竹縣境內峨眉鄉、北埔鄉及寶山鄉，新竹市香山區域等區域，水稻栽種面積達8千8百多公頃。

近3個月降雨量稀少，苗栗農田水利會針對轄內各河川流量統計，河川流量較歷年驟減2成，中央氣象局也預估2、3月雨量可能偏少，水情非常嚴峻。

苗栗農田水利會總幹事李秉焜表示，尤其時值1期稻作整田插秧開始，為尖峰灌溉用水期，依據水利會管理的明德水庫、大埔水庫水情，分別僅存45天、30天，雖能供應整田用水量，但分析插秧後灌溉用水情形，發現中港溪流域缺水率達68％、後龍溪流域58％、西湖溪60％。

李秉焜表示，因為乾旱情況認定屬「天然災害」，若因災情持續加劇，而造成嚴重農損，將來可能僅能申請農業天然災害救助進行救濟，水稻每公頃僅有1萬8千元，但扣除秧苗、施肥等成本，「農友恐血本無歸」，建議會員農友辦理休耕，尤其是位處水源末端的農田。

水利會表示，原申請106年「調整耕作制度活化農地計畫」種水稻的會員農友，於即日起到28日，可到各鄉鎮市公所辦理變更申報為「休耕」，補貼金額每公頃4萬5千元。