防檢局：雲林3禽場今主動通報 4場H5陽性未分型
〔記者吳欣恬／台北報導〕今天起全國家禽禁宰禁運，農委會承諾包括養禽場、運輸業者、屠宰場以及零售商等所有受影響的業者，都會計算損失給予補償。而現在只要飼主發現異常主動通報，確診檢出高病原性禽流感，給予評價的8成補償，預計5月底調降回原本的6成。目前已有雲林3禽場主動通報。
防檢局局長黃㯖昌說，禁宰令在今天中午截止屠宰，但中午前運抵屠宰場的仍將其屠宰完畢，截至下午3點半還剩下桃園2間、台中1間共3間屠宰場，還有家禽沒屠宰完畢。
今天農委會聯合各地方縣市政府展開聯合查緝私宰，共執行33場次，僅在高雄市大寮區查獲1場違法屠宰，現場銷毀仿土雞20隻。
防檢局指出，今天沒有新檢出的案例，但還有4場檢出H5亞型陽性的尚未分型。
針對禁宰禁運排除白肉雞，農委會副主委黃金城解釋，根據家畜衛生試驗所長期針對禽場進行禽流感抗體例價監測，白肉雞幾乎都是陰性，顯示感染禽流感風險相當低，因此排除。黃金城說，加上白肉雞35日齡即可屠宰，一旦染疫，這一批雞不可能存在。
防檢局局長黃㯖昌也說，自他105年7月接任防檢局長至今，都沒有白肉雞發生高病原性禽流感的案例。2015年爆發高病原性禽流感的1004場，其中僅35場是白肉雞。
另外，黃金城指出，禽蛋孵化過程，需在攝氏38度的狀態下維持28天，這個溫度足以殺死病毒，因此禽流感介蛋傳染的機會非常低。因此1日齡的家禽排除禁運，已能使風險降到很低。
農委會副主委陳吉仲表示，養禽業者和未禁運禁宰的情況下相較的收益損失，農委會將全額補償。禁宰結束後，也將考慮較大隻的家禽優先屠宰等措施，降低衝擊。運輸業者還在談。屠宰場在禁宰期間，雇用員工的薪資也有計算基準，也將提供販售土雞和鴨鵝的零售業者低利貸款等合理補償。
農委會畜牧處統計，禁宰7天，包括土雞和鴨鵝約有5066公噸的缺口，因為肉品之間有替代效應，已協調白肉雞業者和台糖豬肉提高供應量因應。
中央畜產會今天下午和以土雞為主的家禽業者開會，承諾解禁後，180萬隻土雞將協助去化，業者也願意接受。
陳吉仲也坦言，7天禁宰禁運是要大幅度降低H5N6的傳染風險，不代表可以完整清除H5N6。
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標題：防檢局：雲林3禽場今主動通報 4場H5陽性未分型
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