熬夜易引起糖尿病、中風 醫師建議這段時間要熟睡

2017-02-17 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕很多人礙於工作需要，養成熬夜的習慣，醫生就指出，長期熬夜容易引起中風、糖尿病、高血壓、心臟病等疾病。晚上11點到凌晨3點，是膽經、肝經的排毒時間，這時候應該熟睡，才能充分排毒。

據《華人健康網》報導，家醫科醫師陳衛華指出，長期熬夜會讓身體無法充分休息，身體等於長時間處在緊張狀態，讓交感神經亢奮。這樣會引發腎上腺素分泌、造成血管收縮，也容易引起中風、糖尿病、高血壓、心臟病等各種慢性疾病，而癌症往往也是這些長期不良生活習慣所造成。

晚上11點到凌晨3點，是膽經、肝經的排毒時間，這時候應該熟睡，才能充分排毒。陳衛華醫師也說，人體褪黑激素在入睡後才會分泌，這可以抑制交感神經，晚上11點到凌晨3點也是褪黑激素分泌最旺盛的階段。腎上腺素的分泌可以讓血壓下降、減慢心跳速率，讓心臟能休息，所以這段時間是睡眠的黃金期。

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