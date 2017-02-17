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雲彰鴨確染H5禽流感 宜蘭將撲殺2800隻鴨

2017-02-17  19:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉一間屠鴨場，今日傳出部分鴨隻胰臟有出血點，經查驗後，確認染上H5禽流感病毒核酸，防疫所指出，基於高規格防疫，場內2800隻鴨隻活體及300多隻冰凍屠體，將進行撲殺與銷毀。

員山鄉一處屠鴨場昨有鴨隻出現出血點，雖沒有禽流感症狀，但鴨隻仍然遭到凍存，檢體也被緊急送驗，下午結果出爐，確認染上H5禽流感病毒核酸，屬高病原病毒，廠區的鴨隻將進行撲殺及銷毀。

防疫所指出，該場鴨隻是從彰化及雲林輸入，昨天還進了2800隻準備進行屠宰，被確診為禽流感後，預計晚間9點半活體將進行撲殺，屠體則進行冰凍封存。

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  • 宜蘭將於今（17日）晚間，針對感染禽流感的鴨隻進行撲殺。示意圖。（資料照，記者林敬倫翻攝）

    宜蘭將於今（17日）晚間，針對感染禽流感的鴨隻進行撲殺。示意圖。（資料照，記者林敬倫翻攝）

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