日月潭燈景雜亂 日管處計畫2階段改善

日月潭伊達邵商圈有貓頭鷹、日、月、送子鳥、斗笠等不同造型的路燈，使得燈景變得雜亂，日管處將朝路燈一致化目標進行改善。（記者謝介裕攝）

2017-02-17 20:11

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭伊達邵商圈傳統路燈汰換LED燈計畫，儘管地方民眾意見不一，但日管處不氣餒，並敲定「先取得用地再設計路燈造型」2階段工作，期改善路燈雜亂問題，讓一致化的燈景，為日月潭遊憩景觀注入新亮點。

日月潭湖光山色舉世聞名，充滿邵族人文歷史、美食的伊達邵商圈，幾乎是遊客前來日月潭遊玩造訪的景點之1，然而，商圈對外街道路燈，有圓形、橢圓形、斗笠形、月亮、太陽、送子鳥、貓頭鷹等許多種造型，且都是傳統路燈，有的甚至早已毀損不亮，但20多年來未曾汰舊換新，不但影響夜間照明亮度，也有淪為市容髒亂點之虞，日管處遂配合中央「水銀路燈落日計畫」，打算將商圈路燈燈桿、燈具全面進行汰換。

怎料，商圈部分街道上舊有路燈及接電位置，因被攤商的裝修材料或設施包覆，除非配合拆除或移除，不然，商圈路燈恐難1次全面進行更新，也使得日管處也陷入兩難。

日管處說，經與地方溝通後，將區分2階段進行，首先就路燈位置與用地取得先進行調查，預計3月初完成後，與地方召開座談會，再就第2階段路燈造型進行討論，包括目前既有的邵族吉祥物貓頭鷹，或配合日月潭地名的日、月造型的路燈，也都可列入討論選項，進而統一路燈造型，為商圈及地方觀光帶來加值效益。

日月潭伊達邵商圈有貓頭鷹、日、月、送子鳥、斗笠等不同造型的路燈。（記者謝介裕攝）

日月潭伊達邵商圈有貓頭鷹、日、月、送子鳥、斗笠等不同造型的路燈。（記者謝介裕攝）

日月潭伊達邵商圈有貓頭鷹、日、月、送子鳥、斗笠等不同造型的路燈，使得燈景變得雜亂。（記者謝介裕攝）