老娘就是胖！中國胖女孩改編歌詞爆笑破表

老娘就是胖，又不是吃你家乾糧；唱出大女孩的自信美。（圖擷取自優酷《好笑頭條君》）

2017-02-18 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路節目《好笑頭條君》近日一名大尺碼女孩，改編歌手蕭瀟的「愛要坦蕩蕩」，改成「老娘就是胖」自信唱出胖女孩的坦蕩蕩，爆笑歌詞也讓網友高喊太真實了。

▲（圖擷取自優酷《好笑頭條君》）

胖女孩葉京田上在網路節目，改編唱出胖女孩心聲，搞笑的改編歌詞，更讓人聽過難忘，「老娘就是胖，又不是吃你家乾糧。」、「我豐滿、我健康，你要不服，咱倆撞一撞。」，讓網友不斷分享這段影片，更大笑歌詞太寫實。

▲（圖擷取自優酷《好笑頭條君》）

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