「寂寞車站」不寂寞 畫家義助小媽媽

畫家孫傳莉畫出寂寞車站。（記者羅欣貞攝）

2017-02-17 20:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕畫家孫傳莉每年年底公益創作，到各縣市畫下較少人關注、只有慢車停靠的「寂寞車站」，印製成桌曆或掛曆義賣，所得捐給當地慈善團體，去年底她完成屏縣12個火車站掛曆，賣出600份，募得15萬元，今天（17日）捐贈勵馨基金會，用來幫助屏縣的青少年父母。

47歲的畫家孫傳莉來自台北，長期關懷弱勢團體，近幾年展開「寂寞車站」系列繪畫計畫，已經畫過花蓮、台東的車站，並將義賣所得捐給當地公益團體，去年她將觸角伸到屏東縣，當時聽悉勵馨基金會長期協助屏東縣的小爸媽，她於是將兩者結合，作畫時在車站畫上親子互動的畫面。

孫傳莉說，去年10月她花了5天，騎機車走訪屏縣小車站，寧靜而古樸的景象，深深打動她，從不同角度看都有不同感動，麟洛、鎮安等車站，一共畫下12個，她希望透過畫作，鼓勵大眾去關心平日較少被關注的角落。

勵馨基金會屏東分事務所表示，2014年起輔導屏東地區小媽媽（青少女懷孕）的生活需求照護，至2016年共服務150位，其中小爸媽的孩子留養率有9成，小爸媽負起責任扶養照顧孩子，即使面對社區鄰里與親友的指點甚至鄙視，仍持續付出用心教養孩子，勵馨社工給他們依靠與支持。

孫傳莉也將原畫作整理出來，今天起至3月12日，在屏東市清營巷的「小陽・日栽書屋」，舉辦「愛不寂寞」插畫展。