新北骨董級蒸汽火車頭被冷落 搬遷山佳無望

陳列在新北市藝文中心角落的「DT675蒸汽火車頭」，是全台僅存4輛的日治時代古物，如今竟被冷落，令不少鐵道迷直嘆可惜。（文化局提供）

2017-02-17 19:26

〔記者張安蕎、賴筱桐／新北報導〕陳列在新北市藝文中心角落的「DT675蒸汽火車頭」，是全台僅存4輛的日治時代古物，雖保存良好，但鮮少有人參觀，逐漸被淡忘，台鐵與市府原欲攜手合作，將火車頭搬遷至山佳鐵道公園，與百年古蹟山佳車站相互輝映，增加觀光效益，未料因安全與管理問題無法克服，歷時1年多協調，最終仍宣告破局。

這輛編號DT675的D51型蒸汽火車頭，生產於1942年，行駛在台鐵縱貫線近40年，可說是創造台灣經濟奇蹟的功臣之一，重量124餘公噸，長19.73公尺、寬2.89公尺、高3.98公尺，民國96年台北縣政府將DT675登錄為文化資產「一般古物」。

DT675陳列在新北市藝文中心角落，外觀以玻璃門上鎖，雖受到良好保存，但距離板橋車站遠，且大台北地區鐵路地下化後，年輕一代對鐵道文化較無情感連結，雖一開始曾風光安置、舉辦導覽及體驗活動，但如今已被冷落，令不少鐵道迷直嘆可惜。

配合山佳車站古蹟修復，市府原欲斥資300萬元，將這座曾運載山佳煤礦的火車頭遷移至站旁，不僅能成為見證歷史的最好註腳，搭配周邊煤礦遺跡，更可形成鐵道主題新景點，但因擺放環境及安全維護問題而破局。

文化局主任秘書翁玉琴表示，樹林區公所今年1月邀請專家學者、鐵道協會、當地里長及相關單位開會研商，多數出席者認為，山佳鐵道公園腹地狹小，車頭重逾百噸，地坪恐無法承載重量，且有管理維護預算、申請建築執照等問題。

半線鐵道文史工作室總幹事馬昌宏指出，火車頭被列為文資古物，不該放置在露天環境遭受日曬雨淋，且若無安全措施，珍貴零件一旦遭竊取，恐無法再找到替代品，建議應移交給專業的鐵道單位，例如未來台北將建置鐵道博物館，較能妥善保存。也有民眾認為，珍貴的文化資產應讓更多人知道，建議市府舉辦活動加以活化火車頭，提升價值。

樹林區公所將斥資150萬元，改向台鐵購置並吊運DL1044型調動機及35H21000型煤斗車，預計4月放置在占地3800百平方公尺的山佳鐵道公園中，與山佳車站串聯為觀光景點。

D51型煤水蒸汽火車由日本在1936年至1945年間開發，台灣在二次世界大戰前後共引進37輛，戰後台鐵局重新編號將「D51型」改為「DT650型」，至今僅剩4輛「最後的蒸汽火車」被幸運保存，包括嘉義東石港的DT651、台南體育公園的DT652、彰化扇型車庫的DT668及板橋藝文中心的DT675。