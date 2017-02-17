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過年後換職潮 雲林首場大型徵才爆滿

雲林開春後首場大型徵才活動，吸引大批民眾前來找工作機會。（記者詹士弘攝）

2017-02-17  20:29

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六就業中心因應民眾年後換職潮的求職及轉職需求，今天在斗六市公所斗六廳舉辦雲林開春後首場大型徵才活動，共釋出1450個職缺，最高薪上看76K，日前才在斗六動土設廠的義美食品，釋出169個工作機會，攤位前大排長龍，活動最後逾500人求職媒合成功。

勞動部勞動力發展雲嘉南分署長柯呈枋表示，過年後是轉職旺季，聯合徵才活動邀請六個產業卅家廠商參與，包括製造、餐飲、觀光、服務業，希望透過大型徵才活動，作為民眾的轉職平台，薪水有機會到4萬元以上，其中建大工業可達6萬元，上銀科技上看7萬6000元。

日前才動土興建觀光工廠的義美食品，薪水從25K至40K元，其中清潔人員薪水最高可達38K，因工廠尚未完工，徵求的都是儲備人員，但求職者踴躍報名，攤位前大排長龍；薪資最高的上銀科技機械技師平均月薪可達55K至76K，條件極為吸引人。

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  • 上銀科技高薪吸引人，最高可拿76Ｋ。（記者詹士弘攝）

    上銀科技高薪吸引人，最高可拿76Ｋ。（記者詹士弘攝）

  • 義美食品釋出169個工作機會，攤位前求職者大排長龍。（記者詹士弘攝）

    義美食品釋出169個工作機會，攤位前求職者大排長龍。（記者詹士弘攝）

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