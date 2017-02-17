| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

家禽禁宰令一發 豬肉價應聲漲至春節後新高

彰化肉品市場交易熱絡，豬肉價格因家禽禁宰令得利，創下春節後價格新高。（記者陳冠備攝）

2017-02-17  19:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕禽流感H5N6病毒迅速蔓延，中央災害應變中心宣布從今日到24日家禽禁宰禁運，禁令一頒佈，彰化水禽業者一片哀鴻遍野，彰化縣水禽協會理事長蔡春上指出，7天禁運造成飼主飼養成本增加，而且下波寒流將至，更會增加感染危機；彰化肉品市場因應時勢，今日出現短暫急售現象，豬肉價格每公斤增漲3元，為春節後新高。

蔡春上表示，7天都不能出貨，代表飼主就要多花費一個禮拜的飼料成本，平均每隻肉禽每天吃掉1塊半的成本，一個禮拜累積下來是不少的負擔，而且下週又有強烈冷氣團報到，飼主恐還要承擔感染風險，禁令太久對疫情恐無幫助。

員林員湘園鴨肉麵線店老闆藍偉洲表示，短期間還有冰存的鴨肉可供應，只是講求新鮮的鴨血等副產品只能先停賣；田尾公路花園甕仔雞業者說，目前倉庫存有一週備份雞肉，生意並不受影響，但怕禁令解除無法即時跟上供應就得休息。

彰化肉品市場總經理黃滄雲表示，昨日下午禁令宣布後，毛豬價格每公斤就小漲1至2元，今日禁令實施後，有少部分豬農有急售的現象，加上拍賣市場熱絡，再漲2.5至3元，每公斤價格來到73.3元，是年後難得出現的好價格。

廣告
  • 彰化水禽業者擔心禁宰令太久，會增加飼養成本與風險。（記者陳冠備攝）

    彰化水禽業者擔心禁宰令太久，會增加飼養成本與風險。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 禁宰令 禁宰禁運 禽流感 豬肉價
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：家禽禁宰令一發 豬肉價應聲漲至春節後新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.