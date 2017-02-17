家禽禁宰令一發 豬肉價應聲漲至春節後新高
2017-02-17 19:05
彰化肉品市場交易熱絡，豬肉價格因家禽禁宰令得利，創下春節後價格新高。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕禽流感H5N6病毒迅速蔓延，中央災害應變中心宣布從今日到24日家禽禁宰禁運，禁令一頒佈，彰化水禽業者一片哀鴻遍野，彰化縣水禽協會理事長蔡春上指出，7天禁運造成飼主飼養成本增加，而且下波寒流將至，更會增加感染危機；彰化肉品市場因應時勢，今日出現短暫急售現象，豬肉價格每公斤增漲3元，為春節後新高。
蔡春上表示，7天都不能出貨，代表飼主就要多花費一個禮拜的飼料成本，平均每隻肉禽每天吃掉1塊半的成本，一個禮拜累積下來是不少的負擔，而且下週又有強烈冷氣團報到，飼主恐還要承擔感染風險，禁令太久對疫情恐無幫助。
員林員湘園鴨肉麵線店老闆藍偉洲表示，短期間還有冰存的鴨肉可供應，只是講求新鮮的鴨血等副產品只能先停賣；田尾公路花園甕仔雞業者說，目前倉庫存有一週備份雞肉，生意並不受影響，但怕禁令解除無法即時跟上供應就得休息。
彰化肉品市場總經理黃滄雲表示，昨日下午禁令宣布後，毛豬價格每公斤就小漲1至2元，今日禁令實施後，有少部分豬農有急售的現象，加上拍賣市場熱絡，再漲2.5至3元，每公斤價格來到73.3元，是年後難得出現的好價格。
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