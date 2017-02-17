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新北回收物增乾淨塑膠袋 3月賣場試辦供用

2017-02-17  18:55

〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保局回收項目再增加有提耳的乾淨塑膠袋，初期在全市59處設置reBAG回收箱定點回收，3月起則與賣場合作，試辦不販賣購物用塑膠袋，需要的民眾可以至reBAG回收箱免費借用二手袋。

環保局自103年8月推出reBAG袋袋相傳計畫，鼓勵民眾循環再利用環保購物袋、紙袋，統計至今年1月，共回收4萬2820個袋子；環保局長劉和然說，海龜、鯨豚等海洋生物誤食塑膠廢棄物暴斃意外頻傳，塑膠袋氾濫的問題日益受到重視，去年11月試辦reBAG袋袋「箱」傳3.0，新增回收塑膠袋，並設置「回收箱」做為各式袋子再利用的交流平台，至今已回收1319個環保購物袋、2705個塑膠袋及4491個紙袋，這些個袋子將流通到賣場循環利用。

循環資源科科長孫忠偉表示，從一開始只回收環保袋，接著增加紙袋，reBAG3.0增加回收乾淨、有提耳的塑膠袋，回收地點也從資源回收車、大賣場為主的44處，新增社區、黃金資收站、機關學校及超商等15處；民眾如果煩惱家裡囤積的袋子太占空間，可放到回收箱供人拿取，環保局也會派人收回後依大小分類，送到賣場提供民眾購物時取用。

環保局也在市府地下室的超商設置reBAG回收箱，孫忠偉說，試辦1個月約收集了200多個袋子，目前也規劃設計回收箱外觀貼紙，提供有興趣設置回收箱的社區、民眾索取，一起加入回收塑膠袋行列。

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  • 新北回收納入乾淨的提耳式塑膠袋，並在多處增設回收箱。（記者何玉華攝）

    新北回收納入乾淨的提耳式塑膠袋，並在多處增設回收箱。（記者何玉華攝）

  • 新北市環保局在市府地下室超商設置塑膠購物袋回收箱，有需要的民眾也可以取用。（記者何玉華攝）

    新北市環保局在市府地下室超商設置塑膠購物袋回收箱，有需要的民眾也可以取用。（記者何玉華攝）

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