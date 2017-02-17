爭取合理賠償 228受難家屬：心中不平至今難解…
2017-02-17 20:21
〔記者王涵平／台南報導〕228事件時，就讀國小6年級的賴澄江目睹時任後壁國小校長的父親賴松輝被押走後下落不明，因所獲賠償相當不合理，奔走10餘年，心中不平至今難解。
台糖退休的賴澄江現任台南縣228公義和平救世會顧問，他說，父親在228事件身陷冤獄年餘，從此親友不敢找上門，家人求職、求學不順，10多年來爭取應有合理賠償卻面對雙重標準的審查，希望新政府上任後，在228事件70周年之際，能對爭議案件重新思考。
相對於228受難者時任新營鎮長的沈義人獲得56基數的賠償，賴松輝僅獲17個基數的賠償，賴澄江自民國93年開始向國家申請調閱檔案，持續申覆都沒有下文。
84歲的賴澄江說，父親從羈押於新營保安司令單位，輾轉送到台南監獄、壽山保安司令單位，又到台北新店的台灣省職業訓導總隊接受洗腦，甚至取得「結訓證書」，對於家人來說是一大煎熬，即使已隔數10年，卻還是難以忘懷的傷痛。
他表示，父親在世時委託領取了17基數的賠償金，但不知道領過賠償費之後不能再申覆，迄今申覆無門，今年228事件70周年了，希望受難者家屬的申覆案有機會獲得以重新審視，讓賠償更符合公平正義的期待。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 母鹿犧牲救子？ 攝影師無奈否認：人類腦補
- 碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
- 水源國小「故事農倉圖書館」打造美學校園空間
- 高市國小校長會議 鼓勵校長帶動教師創新學習
- 媒合閒置農地種黑豆 活化沿海土地並增加就業機會
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 經典賽》荷蘭赴美集訓首場熱身賽 不敵KT巫師
- 打臉李紀珠？ 公股行庫：產品不是某人說上架就上架
- 修理鐵捲門觸電死亡 雇主涉疏失挨告
- 解散15年 超級男孩公開合體大計畫！
- 幼兒園傳虐童疑雲 家長、老師互告形成羅生門
- 0.1趴小勝三星 蘋果去年Q4躍手機龍頭
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- 「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？
- 拜師學改槍 警察夢碎陷囹圄
- 台股收盤下跌11.49點 報9759.76點
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 前員工怒告散布不實重訊 施振榮獲不起訴
- 青爺單手扛瓦斯桶 帥的咧
- 公文上寫「10年後處理」...柯P再批前人不負責
- 宣布出家後光速出書 女星「想死的這7年」揭演藝圈瘡疤
- 郭育銘成績好 同學愛當香爐過運
- 老公一句話 Ella爆氣：下胎自己生
- 台南》PM2.5濃度破百 空品昨早全國最差
- 最強左投克蕭 也愛神來一棒
- （影音）潔西卡來台心情好 嘴角上揚程度+15％
- 惡少炸門討債 揪傳播妹開毒趴被逮
- 柴山獼猴頻搶食 農業局擬餵就罰
- 70多艘中國漁船拒捕 韓海巡掃射900發子彈驅離
- 台股開盤上漲7.91點 報9779.16點
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Marines mooted for AIT: Stephen Young
- 晨讀、適度打怪紓壓 高分生分享
- 2017日內瓦錶展專輯12：運動盛事運動錶情1
- 不滿年改 退伍軍人丟煙霧彈、扯國防部大門抗議
- 民主香腸攤》沒有預算 老子都不老子了
- NBA》「想在沙加緬度退休」表弟盼今夏能與國王續約
- 基層農會19日改選 林揆指示加強查賄
- 義核廢料倒台海？ 方儉質疑原能會未積極了解
- 偷60張刮刮樂只中2400 小偷還嫌中獎率低
- MLB》郭泓志這項鬼神紀錄 史上第2貴救援王也難破
- 苗栗3人74級分 都想從醫
- 博物館秀最詭異展品 網友：希望夜裡不會活過來
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：爭取合理賠償 228受難家屬：心中不平至今難解…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分