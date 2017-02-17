爭取合理賠償 228受難家屬：心中不平至今難解…

2017-02-17 20:21

〔記者王涵平／台南報導〕228事件時，就讀國小6年級的賴澄江目睹時任後壁國小校長的父親賴松輝被押走後下落不明，因所獲賠償相當不合理，奔走10餘年，心中不平至今難解。

台糖退休的賴澄江現任台南縣228公義和平救世會顧問，他說，父親在228事件身陷冤獄年餘，從此親友不敢找上門，家人求職、求學不順，10多年來爭取應有合理賠償卻面對雙重標準的審查，希望新政府上任後，在228事件70周年之際，能對爭議案件重新思考。

相對於228受難者時任新營鎮長的沈義人獲得56基數的賠償，賴松輝僅獲17個基數的賠償，賴澄江自民國93年開始向國家申請調閱檔案，持續申覆都沒有下文。

84歲的賴澄江說，父親從羈押於新營保安司令單位，輾轉送到台南監獄、壽山保安司令單位，又到台北新店的台灣省職業訓導總隊接受洗腦，甚至取得「結訓證書」，對於家人來說是一大煎熬，即使已隔數10年，卻還是難以忘懷的傷痛。

他表示，父親在世時委託領取了17基數的賠償金，但不知道領過賠償費之後不能再申覆，迄今申覆無門，今年228事件70周年了，希望受難者家屬的申覆案有機會獲得以重新審視，讓賠償更符合公平正義的期待。