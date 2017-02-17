桃園驗出雲林死雞H5禽流感 大園、藝文特區發現死禽
2017-02-17 19:17
［記者謝武雄／桃園報導］農委會宣布從今天起全國家禽禁運、禁宰7天，桃園市長鄭文燦今天主持「禽流感應變聯繫會議」時要求，各單位要加強宣導，讓民眾、業者都知道如何因應，此外，15日發現土雞死亡，屠體送防檢局確定感染H5禽流感，土雞來在雲林，雲林飼養場已經全面消毒，桃園雖然沒有傳出疫情，但大園老街溪發現四隻死雞，藝文特區也死掉好多隻鴿子，這些都是訊號，務必要彙整到農業局進行後續處理。
農業局場郭承泉表示，確認H5型禽流感的土雞，同批5隻雞隻屠體都送驗，來源是雲林縣口湖鄉、水林鄉，目前2個雞場還養著2萬6500隻土雞，已知會雲林縣府在方圓3公里內進行消毒，5隻土雞屠體依規定銷毀。
郭承泉說，桃園市家禽飼養場有21場，飼養雞隻205萬隻，鴨1.3萬隻，鵝3558隻，屠宰場則有11場，屠宰場都有獸醫師針對屠宰的家禽進行檢驗，保障消費者安全，屠宰場也定期消毒，提貨場則有6座，滯留量5200隻，也加強消毒作業。
鄭文燦說，全國家禽禁運、禁宰七天等於市場保持靜止狀態，這牽涉很廣，如何宣導徹底，衛教部分讓民眾了解傳染途徑，至於業者端，要讓業者自主管理、做好防禦預防工作，避免缺口都很重要，目前雖然沒有疫情，但大園老街溪出現四隻死雞，藝文特區的鴿子死掉好多隻，這些都是訊號，這類訊息要彙整到農業局。
鄭文燦語重心長的說，前年遇到禽流感，那時候桃園好幾個禽場全部銷毀，今年是否會往北蔓延，並不確定，但市府還是要以最高標準來處理。
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