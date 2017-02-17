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禁宰令今起跑 高市查獲私宰場

私宰雞隻沒入染色銷毀。（記者蔡清華翻攝）

2017-02-17  18:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市府聯合查緝小組今天在大寮區一處鐵皮屋查獲私宰家禽場，當場查獲雞隻屠體20隻，依法全數沒入並送化製銷毀，後續將依「畜牧法」裁處。

聯合查緝小組，成員包括農業局、衛生局、環保局、經發局、警察局、動保處等單位，會同農業委員會動植物防疫檢疫局，前往大寮區一處鐵皮屋查緝，現場屠宰設備簡陋且環境髒亂不堪。

市府農業局表示，為防範禽流感，17日起全國家禽禁止移動（除白肉雞及洗選蛋外），家禽屠宰場休宰，全國家禽禁運禁宰7天，農業局將持續加強查緝私宰，一旦查獲違法現宰活禽，不僅可依「畜牧法」最高處10萬元罰鍰，再犯者也可處1年以下有期徒刑，或併科10萬元罰金，呼籲業者切勿以身試法。

農業局呼籲相關業者切莫私宰家禽，同時也呼籲消費者購買禽肉時，不購買來路不明的肉品，務必認明「防檢局屠宰衛生合格」標誌，可確保是來自於家畜禽屠宰場。

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  • 私宰場環境髒亂。（記者蔡清華翻攝）

    私宰場環境髒亂。（記者蔡清華翻攝）

  • 查緝小組當場查獲沒入20隻屠體。（記者蔡清華翻攝）

    查緝小組當場查獲沒入20隻屠體。（記者蔡清華翻攝）

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