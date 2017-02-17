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喵星人也愛玩捉迷藏？ 網友融化：真實版躲貓貓

網友分享兩隻貓大玩「躲貓貓」的影片。（圖擷取自影片）

2017-02-17  19:51

〔即時新聞／綜合報導〕相傳「躲貓貓」一詞，源自老鼠為躲避貓咪捕食而來，後來演變成人類互動的一種娛樂遊戲方式。不過原來喵星人間也愛玩「躲貓貓」？

一名網友在臉書社團「爆笑公社」分享一段影片，只見影片中，一隻貓在水溝蓋上緊盯著躲在水溝孔內的另一隻橘貓，還不時扭動屁股，意圖撲向前「捕捉」躲在水溝孔裡的橘貓。不過水溝內的橘貓也不是好惹的，只見水溝蓋上的貓往前一蹬，水溝孔內的橘貓迅速往下躲藏，讓位在上面的貓咪瞬間撲空，畫面宛如「打地鼠」一般。

影片被分享到爆料公社粉絲專頁，吸引逾8萬人次觀看，也令不少網友紛紛留言，打趣笑稱「名符其實的躲貓貓」、「好可愛！真實版的躲貓貓」、「老爺～不要」、「 打地鼠...」、「你這淘氣的小東西」

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  • 水溝蓋上的貓往前一躍卻撲空。（圖擷取自影片）

    水溝蓋上的貓往前一躍卻撲空。（圖擷取自影片）

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