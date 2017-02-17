單軌捷運設大橋站 賴清德：和新市政中心無關

2017-02-17 20:03

［記者劉婉君／台南報導］台南市單軌捷運藍、綠線已完成可行性評估，報交通部核定，其中，長8.6公里的藍線（中華環線）從台鐵大橋站至林森站，有民眾猜測在大橋設站是否考量到未來新市政中心的位置？台南市長賴清德今天聽了以後笑著說，「和新市政中心沒有關係。」

賴清德說，新市政中心正運用開放政府計畫在推動，未來由市民決定。單軌捷運在大橋設站，主要是考慮當地的人口非常稠密，交通需求非常高，才會有這樣的建設。

賴清德表示，每個城市建置先進運輸系統的大原則是大同小異，但差異點也必然存在，必須考量城市的需要、人口密集、學校的使用及工業區的使用等，建置起來的大眾運輸系統才有辦法獲得民眾支持，才有可能成功。

他說，先進運輸系統是每個城市所必須的，但在建置時一定要按部就班，一步一步來，所以市府先從公車開始，接著計程車、腳踏車一步一步做，在鐵路地下化動工後，爭取鐵路地下化延伸，由原台南市區到永康、新市、善化，再來就是先進運輸系統，很開心初步構想獲得中央的支持，但後續還要再審議，還要花很多功夫推動，並不是明天或明年就有，但按部就班去推動台南的公共建設，對這個城市的未來長遠發展是必要的。

行政院上週五召開「研商城鄉建設-地方前瞻基礎建設會議」，會中初步同意核列南市包括「沙崙綠能科學城」、「台南鐵路立體化延伸工程」、「台南市先進運輸系統」等五大前瞻基礎建設計畫。