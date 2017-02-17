瑞芳首間牙科診所 地主突襲拆除地方痛心
瑞芳第一間牙醫「林齒科」原本樣貌。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）
〔記者林欣漢／新北報導〕位於新北市瑞芳舊街逢甲路上的林齒科，是瑞芳第一家牙科診所，10多年前遷走後原址閒置荒廢，近年地方人士復興老街，定期前往清掃整理環境，也吸引不少文青及觀光客取景拍照，但今天地主突然以安全為由將遺跡剷平，不僅讓地方不捨，在地龍山里長陳志強不滿又無奈地說，「心很痛！」
林齒科前身是日治時期派出所「台北州基隆郡瑞芳警察官吏駐在所」，國民政府來台後，派出所移到瑞芳火車站前站，該空間由地主蘇家改租給林恩墻醫師，開設瑞芳第一家齒科醫院，直到林恩墻醫師於91年過世後，林齒科無人續租而荒廢至今。
林齒科門口還保有兩根洗石子石柱，拾級而上，令人體會早年建築風華，兩旁有百年老榕樹及櫻花，儘管不具文資身分，近年由在地居民組成的瑞芳老街文化觀光推展協會，為推動輕便道、瑞芳旅社舊址及廖建芳古厝等，在地舊街文化及各景點的營造，多次號召居民及瑞工師生自發整理林齒科環境，付出很大心力。
今天上午，地主雇工拆除林齒科舊址，眨眼間就夷為平地，看著散落滿地的TR磚，讓瑞芳老街文化觀光推展協會理事長蔡樹大嘆「很遺憾！」，他說，地主在地方民眾不知情下，突然將老街協會想保留的林齒科拆除，是想不到的事，感到很意外。不過，也有退休教師說，林齒科已經沒有價值，拆掉改建也好。
龍山里長陳志強說，林齒科是瑞芳老街的代表性舊建物，卻難逃被拆除的命運，代表瑞芳對文資保護及重視的意識還很薄弱，「沒有這些歷史或文化資產，文化精神與保存觀念都沒有的地方，還叫家鄉嗎？」
陳志強說，希望此事能進一步喚起大家對家鄉的重視，共同來討論發想，提升文資意識；在地文史工作者林文清也說，有很多文資建物長期以來都未盤點登錄為古蹟或歷史建築，希望在地開始積極盤點，向文化局申請登錄，不要再造成遺憾。
瑞芳林齒科前身是日治時期的派出所「台北州基隆郡瑞芳警察官吏駐在所」。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）
林齒科荒廢十多年，地方人士近年多次自發前往整理環境。（瑞芳老街文化觀光推展協會提供）
龍山里長陳志強原想把之前清掃整理出的匾額掛回去，還特地自費裱框。（記者林欣漢攝）
看到林齒科被拆除已成一堆瓦礫，龍山里長陳志強痛心無奈。（記者林欣漢攝）
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