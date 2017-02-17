高市國小校長會議 鼓勵校長帶動教師創新學習

2017-02-17 18:20

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市教育局今天以「領航創優質、攜手築夢想」為主題，舉行國小校長會議，局長范巽綠鼓勵校長帶動師生創新學習，提升整體辦學績效，並協助政府推動「長照2.0」、「新南向政策」與「公共托育」等重大政策。

范巽綠也鼓勵教師分享優質的授課技巧，將經驗透過討論集思廣益，讓學校回歸課程主體精神，除了提供學生多元的學習方式，也激勵教師提升專業與教學成效。

范巽綠強調，教育局呼應政府推動「長照2.0」，與高醫大、大同醫院、高雄市失智症協會合作，落實「長輩在地老化，受到有尊嚴照顧」的理念，成為全國第一處以國小閒置空間設立的「大同福樂學堂日間照顧中心」，更鼓勵學校配合擴大公共化教保服務供應政策，提供校內使用率低的餘裕空間，增設公共化幼兒園。

高雄市教育局將於今年「試辦三級學校校長公開授課實施計畫」，所以范巽綠期待校長領導教師進行專業對話，提供教學支持，形塑校園公開觀課文化，提高教學效能。