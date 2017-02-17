高市府借道疏浚污染損路 屏縣府禁止砂石車通行

2017-02-17 19:04

〔記者李立法／屏東報導〕高雄市政府疏浚高屏溪借道屏189線載運砂石，因長期製造污染並損壞道路引發民怨，屏東縣政府透過警方加強取締仍難以改善，要求砂石車改道行駛高雄端道路，並禁止借道屏東，疏浚工程大受影響，高市府下周將拜訪屏縣府尋求解套。

經常使用高屏溪河濱公園堤防路（屏189線）的屏東市前進、鵬程及凌雲里等居民，抱怨近年來疏浚高屏溪的砂石車進出頻繁，揚起漫天塵土，路面都被壓壞，民眾行經該路段十分危險，影響市民前往河濱公園及舊鐵橋古蹟區遊賞興致。

第七河川局表示，高雄市政府申請疏浚高屏溪攔河堰下方河段，因淤砂處靠近屏東端，砂石車才借道屏189線運往高雄，路權主管機關是屏東縣政府。

縣府工務處表示，高市府申請疏浚時間從去年5月4日至今年6月30日，預計疏浚100萬立方公尺的砂石，因砂石車超載、滲漏及污染情形嚴重，縣府要求警方加強取締，但情況並未顯著改善，加上砂石車造成道路損壞，引起用路民眾抗議，日前縣府己禁止疏浚砂石車通行屏189線，要求改道行駛高雄端。