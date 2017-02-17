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家禽禁運宰七天 餐飲業者哀號 趕備料應急

家禽禁運宰七天，讓經營雞鴨料理的餐飲業者哀鴻遍野。（記者葉永騫攝）

2017-02-17  18:26

〔記者葉永騫／屏東報導〕國內家禽從今天起禁宰禁運，讓經營甕缸雞、薑母鴨等業者哀鴻遍野，有的業者趕快增加備料應急，有的決定賣完就休息，而生意也因禽流感減少了約3、4成，業者希望這次的「度小月」不要太長。

禽流感的疫情在國內升溫，政府下令從今天起禁宰7天，也是業者最後一次購買家禽補貨的機會，因此許多業者趕快增加購買數量，以應7天沒有貨源的問題。

屏東市知名的甕缸雞業者陳美鳳表示，她使用的雞隻都是特別挑選過的健康雞，宰殺後還要經過一天的特製醬料醃製完成再入甕蒸煮，不能使用冷凍雞肉，所以今天要加訂雞隻趕工，一次備足7天的用量，店內也會視情況調整，如果雞隻銷量太好，只好停止外帶，只賣店內的顧客。

陳美鳳指出，這次禽流感疫情發布後，消費者的心裡都受到影響，生意明顯減少了3、4成，希望這一波疫情能夠快點過去，認為政府應該嚴格把關，只有健康的家禽才能宰殺，才能保障消費者安全及消費信心。

陳姓薑母鴨業者表示，今年南部冬季不冷，生意已比往年少了1、2成，現在禽流感一來，生意再少1、2成，禁宰令接著再來，恐怕這幾天會更差了，逼不得已只好休幾天假不做生意了。

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  • 以往高朋滿座的餐廳，生意因禽流感減少了約3、4成，業者希望這次的「度小月」不要太長。（記者葉永騫攝）

    以往高朋滿座的餐廳，生意因禽流感減少了約3、4成，業者希望這次的「度小月」不要太長。（記者葉永騫攝）

  • 禁運宰七天，業者趕快備料應急。（記者葉永騫攝）

    禁運宰七天，業者趕快備料應急。（記者葉永騫攝）

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