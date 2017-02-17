關公也會爆扣！玉里協天宮籃球賽海報超創意
關公爺爺你也會爆扣？還穿潮牌籃球鞋，花蓮鄉下玉里鎮舉辦的協天宮關聖帝君盃籃球賽，海報創意發想讓人眼睛一亮，也證明「好創意」即使在鄉下也不會被埋沒！（浮浪玄人工作室提供）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕關公騎著赤兔馬經過籃框，忍不住從馬上一躍而起爆扣籃框！花蓮玉里百年歷史的協天宮，4月將舉辦第1屆關聖帝君盃籃球賽，剛出爐的宣傳海報設計超有梗，由玉里出身的平面設計師李彥瑾製作，海報還被轉貼上PTT八卦版，貼文網友：「關二爺你也懂爆扣？」、「看到都覺得熱血，要不是太遠都想報名了」！
玉里鎮主祀關聖帝君協天宮建於1875年，當時清帝國後山總兵吳光亮率兵開闢橫貫中央山脈的「中路」（八通關古道），因瘟疫而建廟供奉關帝爺，迄今142年；而協天宮董事會則預定4月1、2日舉辦第一屆關聖帝君盃籃球錦標賽，3月17日起報名，第一名還有1萬2000元高額獎金，在花蓮鄉下是獎金超高的比賽！
而廟方首辦籃球比賽，還委託玉里返鄉青年成立的「浮浪玄人工作室」設計比賽海報，昨海報熱騰騰出爐，創意設計一鳴驚人，被網友到處轉貼，還被貼上PTT「問卦：有沒有鄉下籃球比賽廣告很潮的八卦」？網友則是大讚「細節做得很棒」、「關二爺也懂得爆扣？」、「關公穿NIKE籃球鞋耶」！
負責海報設計的30歲設計師李彥瑾，是玉里高中美工科畢業。李彥瑾說，原本在高雄的設計公司工作，但總覺得「上有老闆」而無法呈現自己喜愛的概念，感覺工作倦怠之下，剛好阿嬤身體需要照顧，他去年初回鄉，與留在家鄉開擅長攝影、網路行銷的高中同學邱顯竚一起成立「浮浪玄人工作室」，除了接花蓮、台東的設計案約佔七成，也有二到三成的案件來自外縣市。
他說，為了讓地方鄉親願意掏錢，一開始也是刻意壓低費用，希望讓鄉親習慣「好的設計作品背後也有許多努力」，如今工作室逐漸穩定，也證明他回鄉的堅持是對的。
李彥瑾說，平常很喜歡打籃球，也因此海報中有許多細節表達身為籃球迷對於籃球的熱愛，，比如關公腳上還穿了自己最愛的NIKE限量鞋款，只是顏色改成綠色，而關公則使用水墨畫風格，表現祂從赤兔馬一躍而起「爆扣」，球的周圍還有「火焰」效果，展現動感。
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