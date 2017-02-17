| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

三義火車站「紙紮人」木雕 「整容」後變美了

三義火車站1尊爆乳女性木雕，去年農曆7月間被旅客發現「彩妝」驚人，臉蛋慘白無血色，搭配雙頰腮紅及大紅朱唇，被譏猶如「紙紮人」，讓人發毛。（資料照，記者彭健禮攝）

2017-02-17  18:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義火車站1尊爆乳女性木雕，去年農曆7月間被旅客發現「彩妝」驚人，臉蛋慘白無血色，搭配雙頰腮紅及大紅朱唇，被譏猶如「紙紮人」，讓人發毛。站方一度將「她」封存，避免「嚇到人」，經委請三義木雕協會協助「整容」後，今天搭配火車站旅諮服務中心「借問站」啟用，擺在大廳重新見客；不過，站方人員表示，木雕變漂亮了，反而無法引起旅客興趣了。

三義鄉木雕全國聞名，三義火車站內也少不了木雕擺設，站方在通往第1月台地下穿廊旁的女子人像木雕，臉部死白又塗有濃厚朱唇，加上紫色上衣的弔詭搭色，於去年農曆7月間，引發旅客討論，並上傳臉書，不少網友坦言「曾被嚇到！」

有網友表示，尤其農曆7月到了，會格外嚇人，認為旁邊應該擺些貢品應景；站方解釋，是因木雕老舊脫漆，適巧站內有1名勞動役者，懂得木雕，所以交由這名勞動役者彩繪，成了濃妝豔抹。

由於站方又不慎誤植木雕作品說明，陰錯陽差誤把車站這尊女性木雕當成木雕藝術家王信一的作品《季節》，王信一還一度親訪車站「驗明正身」，強調：「不是我雕刻的！」

此訊息曝光後，不少旅客造訪三義，還會特地到火車站詢問：「木雕在哪？想與木雕合照」，形成一股另類觀光風潮；但因這尊木雕太過「驚人」，站方一度將木雕「封存」在儲藏室，讓遊客直呼「好可惜！」

站方之後委請三義木雕協會重新整理，恢復成清秀的模樣，由於火車站配合苗縣府新增5處「借問站」，把這尊木雕擺擺出，重新見客，盼藉此吸引人氣。

委請三義木雕協會協助「整容」後，今天搭配火車站旅諮服務中心「借問站」啟用，擺在大廳重新見客。（記者彭健禮攝）

委請三義木雕協會協助「整容」後，今天搭配火車站旅諮服務中心「借問站」啟用，擺在大廳重新見客。（記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三義火車站 木雕 王信一
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：三義火車站「紙紮人」木雕 「整容」後變美了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.