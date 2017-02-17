三義火車站「紙紮人」木雕 「整容」後變美了

三義火車站1尊爆乳女性木雕，去年農曆7月間被旅客發現「彩妝」驚人，臉蛋慘白無血色，搭配雙頰腮紅及大紅朱唇，被譏猶如「紙紮人」，讓人發毛。（資料照，記者彭健禮攝）

2017-02-17 18:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義火車站1尊爆乳女性木雕，去年農曆7月間被旅客發現「彩妝」驚人，臉蛋慘白無血色，搭配雙頰腮紅及大紅朱唇，被譏猶如「紙紮人」，讓人發毛。站方一度將「她」封存，避免「嚇到人」，經委請三義木雕協會協助「整容」後，今天搭配火車站旅諮服務中心「借問站」啟用，擺在大廳重新見客；不過，站方人員表示，木雕變漂亮了，反而無法引起旅客興趣了。

三義鄉木雕全國聞名，三義火車站內也少不了木雕擺設，站方在通往第1月台地下穿廊旁的女子人像木雕，臉部死白又塗有濃厚朱唇，加上紫色上衣的弔詭搭色，於去年農曆7月間，引發旅客討論，並上傳臉書，不少網友坦言「曾被嚇到！」

有網友表示，尤其農曆7月到了，會格外嚇人，認為旁邊應該擺些貢品應景；站方解釋，是因木雕老舊脫漆，適巧站內有1名勞動役者，懂得木雕，所以交由這名勞動役者彩繪，成了濃妝豔抹。

由於站方又不慎誤植木雕作品說明，陰錯陽差誤把車站這尊女性木雕當成木雕藝術家王信一的作品《季節》，王信一還一度親訪車站「驗明正身」，強調：「不是我雕刻的！」

此訊息曝光後，不少旅客造訪三義，還會特地到火車站詢問：「木雕在哪？想與木雕合照」，形成一股另類觀光風潮；但因這尊木雕太過「驚人」，站方一度將木雕「封存」在儲藏室，讓遊客直呼「好可惜！」

站方之後委請三義木雕協會重新整理，恢復成清秀的模樣，由於火車站配合苗縣府新增5處「借問站」，把這尊木雕擺擺出，重新見客，盼藉此吸引人氣。

委請三義木雕協會協助「整容」後，今天搭配火車站旅諮服務中心「借問站」啟用，擺在大廳重新見客。（記者彭健禮攝）