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公園禁餵野鴿不聽勸 中市明起開罰

2017-02-17  18:20

〔記者張菁雅／台中報導〕儘管目前沒有因接觸鴿子感染禽流感的病例，但為防禽流感疫情擴大，台中市政府建設局呼籲民眾不要在公園餵食野鴿，若不聽勸導，明天起將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，處2000元以上1萬元以下罰緩。

建設局表示，目前禽流感確診感染病例為陸禽及鴨類，尚未有鴿子感染禽流感，也沒有民眾因接觸鴿子感染禽流感病例，不過，台北市文山區去年1月曾發生1隻野鴿驗出新型H5N6高病原禽流感案例。市府衛生局、動保處認為，H5N6高病原禽流感由候鳥帶入境內時，野鴿與其接觸確實有可能感染，呼籲民眾在這段期間裡，不要觸碰野生鳥類，避免禽流感風險。

建設局今天已到台中公園、長青公園、東興公園、東英公園、樂成公園、新都生態公園、北屯兒童公園等7座野鴿聚集公園，加強鴿糞、羽毛等環境清潔頻率，並勸導民眾不要靠近、接觸及餵食野鴿或其他禽鳥；明天起若不聽勸導或拒不配合者，將依自治條例規定開罰，處以2000元以上1萬元以下罰鍰。

建設局也提醒民眾，若不慎接觸鳥類排泄物或羽毛，應以肥皂清潔雙手；若發現死亡禽類，請勿直接接觸屍體，應立即通報1999，由動保處前往處理。

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  • 建設局人員勸導民眾不要餵食野鴿，從明天開始，不聽勸的民眾可能會吃罰單喔。（台中市政府建設局提供）

    建設局人員勸導民眾不要餵食野鴿，從明天開始，不聽勸的民眾可能會吃罰單喔。（台中市政府建設局提供）

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