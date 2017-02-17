新埔公墓雜草火警頻傳 1週用掉百噸水

2017-02-17 17:47

［記者黃美珠／新埔報導］目前正值客家掃墓時序，偏偏降雨不足、天乾物燥，不僅湖口發生掃墓延燒到一旁的汽車意外，新埔最近1週也傳9起公墓和雜草火警。不含桃園支援的人力，光新埔消防分隊就出動了20車次上山打火，動員百餘人力救援，花掉了113公噸的消防用水。週末將至，眼看天氣也應該不錯，該分隊呼籲鄉親掃墓用火要特別小心。

新埔是新竹縣最多公墓的地方，每年元宵節過後，一直到清明節前，都是客家人的掃墓時序，掃墓人、車都多，新埔消防分隊今年為防火警意外，也會視狀況，必要時到場發放水袋，用「小水」省「大水」。

畢竟今年的天候特別乾燥，降雨不足的窘境，就連春耕的農業用水都顯得吃緊，新竹縣境內各大小溪流如油羅溪、霄裡溪等，行水區域都明顯縮小，節約用水已是當務之急。

新埔消防分隊呼籲鄉親，掃墓前務必先把雜草除盡，選擇避風處燃燒金紙，確認所有火苗都已經熄滅才離開。

關西消防分隊則情商鎮公所，過年前就先派員把境內3個公墓雜草除去，以防範掃墓引發火警意外，也確實奏效。