交通部宣布 2018台灣燈會在嘉縣、2019在屏縣

2017-02-17 18:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕第28屆台灣燈會即將邁入尾聲，交通部觀光局周永暉今宣布，第29屆「2018台灣燈會」將由嘉義縣政府接棒，展區位於故宮南院對面，將結合國際景點故宮南院和北回歸線的地理特色，以「235愛上我」為展出主題；同時第30屆台灣燈會由屏東縣主辦。

周永暉今天一口氣宣布主辦燈會的兩個縣市，他表示，台灣燈會即將邁向第30屆的全新里程碑，觀光局將突破原有的辦理模式，讓燈會「轉型」，包括國際策展團隊參與、典藏資源循環運用、環境地景特色結合以及提前宣布拉長準備。

周永暉表示，未來燈會將不用在受限於生肖主題，結合既有定景與低密度展區規劃，鼓勵運用在地題材與多元化展示方式，而過去主辦縣市只有1年籌備期，這次為了以國際團隊參與方式來做籌畫，有更充裕的時間做準備，未來也會提前2年宣布燈會的主辦縣市。

觀光局表示，嘉義縣和屏東縣都相當積極爭取2018台灣燈會的主辦權，嘉義縣政府預計在縣政府治特區、故宮南院及蒜頭糖廠舉辦，舉辦地點除了交通疏運和基地現況平整等基礎條件佳，利於遊客參訪外，也強打「早上逛故宮，晚上逛燈會」的特色。

屏東縣政府則預計在六塊厝地區（大鵬七村、凌雲三村）及大鵬灣青洲濱海遊憩區、帆船基地舉辦，除取得高雄市、台南市及澎湖縣合作推動共識，並整合大鵬灣國家風景區的海陸區為特色，呈現燈會新格局，同時也加入原住民、閩南、客家、新住民等多元族群文化元素。