健康醫療》妊娠糖尿病胖婦生巨嬰 搶救子宮大作戰

2017-02-17 18:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新婚入門喜的29歲林小姐懷孕時80公斤，24週罹患妊娠糖尿病，體重仍一路飆到102公斤，懷胎39週胎兒破4000公克，本月14日剖腹產，生下4150公克巨嬰，但子宮收縮不良，大血崩，瀕臨休克，台中醫院副院長、婦產科黃元德醫師緊急綁紮子宮動脈、冰鎮子宮和大量輸血，不但救回性命更保住子宮，讓林婦和丈夫能完成為女兒再添弟妹的心願。

接生醫師黃元德說，一般生產後的子宮正常收縮如柚子約10至15公分，但林婦生出巨嬰，造成子宮子收縮不良，脹成2倍大有30公分，就像一個不斷充血、出血的大麻糬，失血3000cc，血壓不斷往下掉只剩50、60mmHg，已到臨介點瀕臨休克，有生命危險。

由於林婦新婚加上是第一胎，丈夫和接生醫師台中醫院副院長黃元德都陷入天交戰，要救命可能要面臨切除子宮的選擇，吳姓丈夫說，看到女兒生下健康抱進保溫箱，充滿為人父的喜悅，不久就看到妻子血流不止，就像洗三溫暖，原本與妻計劃生2個孩子的他馬上說「孩子有就好，我只要老婆好！」

黃元德為這對恩愛夫妻奮戰圓夢，為林婦大量輸血，分別在子宮和靜脈注射強力子宮收縮劑，火速縫合子宮兩側動脈止血，移出子宮以冰紗布包裏不斷按摩，幫助收縮，原本一般僅20分鐘的剖腹產，花了近2小時待子宮出血減緩才重放進腹腔縫合。

林婦昨天出血完全止住，否則仍要切子宮，前後共失血近4000c.c.，等於換過2/3輪的血，輸血3000多c.c.，不但保住性命也保住子宮，

林婦今天與吳姓丈夫開心抱著寶貝女兒，不斷感謝醫師，聽聞搶救過程直呼可怕說，她說，沒想到妊娠糖尿病這麼嚴重，懷孕不忌口，2個月胖10公斤，過年破百，現在不管要不要再生都要減重保健康。

黃元德說妊娠糖尿病會造成巨嬰、畸型、產傷，產婦羊水過多，子宮收縮不良，造成失血、休克，而現在孕婦年紀大、肥胖、補過頭，罹病變多，飲食應注意多攝取蛋白質、高纖，減少高澱粉、糖類。