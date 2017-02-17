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台灣燈會吸人潮 拉抬彰化高鐵站載客量創新高

燈會期間，彰化高鐵站停車場，難得出現「滿位」奇景。（記者陳冠備攝）

2017-02-17  17:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣燈會今年在雲林虎尾舉辦，主燈區緊鄰高鐵站，鄰近的彰化縣趁地利之便，每天從彰化高鐵加開專車到雲林，自由座只要105元，半票55元，不到10分鐘即可抵達，讓彰化民眾趨之若騖，彰化高鐵站載客量也創新高，停車場更是一位難求，私人停車場還趁勢漲價，從一次100元漲到130元。

彰化高鐵站在全線高鐵站中的載客量總是敬陪末座，平日載客量僅1600人次，假日也僅5～6000人次，上週11日雲林燈會開幕，假日載客量來到1萬2000人次，平日也衝到近5000人次，人潮暴增好幾倍。

高鐵專員周淑娟表示，彰化高鐵站到雲林站只要9分鐘，因此吸引很多遊客搭乘，加上燈會周邊進行交通管制，彰化民眾擔心停車不便，選擇把車停在站區內的停車場再前往，484個停車位每日客滿，締造了連春節期間都難得一見的景象。

周淑娟也說，因應燈會期間，高鐵特別加開38班列車載運，其中有34班是全車自由座，不少民眾認為只要站一下就到，因此都選擇自由座搭乘，為紓解散場人潮，高鐵另在雲林增加臨時加班車，但是只到台中，離燈會結束前還有一個週末，預計載客量會再創新高。

來自二水的鄭姓民眾說，與家人搭高鐵去看花燈，平日空蕩蕩的停車位竟然沒空位，就連周邊的小路、人行道上都停滿違規車輛，站區外的停車場也趁機調漲30元，覺得很扯，也只能說燈會魅力太吸引人。

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  • 雲林燈會期間，彰化高鐵站484個停車場一位難求。（記者陳冠備攝）

    雲林燈會期間，彰化高鐵站484個停車場一位難求。（記者陳冠備攝）

  • 彰化高鐵站旁停車場，也趁機調漲停車費用，一天100元漲到130元。（記者陳冠備攝）

    彰化高鐵站旁停車場，也趁機調漲停車費用，一天100元漲到130元。（記者陳冠備攝）

  • 平時使用率低的彰化高鐵站，月台出現欣賞燈會的人潮。（記者陳冠備攝）

    平時使用率低的彰化高鐵站，月台出現欣賞燈會的人潮。（記者陳冠備攝）

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