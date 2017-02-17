遊客不愛惜 幾米公園女主角手臂裂了...

手臂斷裂的女主角已經進行維修，並重新粉刷。（記者林敬倫攝）

2017-02-17 17:43

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市幾米公園的女主角手臂裂了！宜蘭縣政府工商旅遊處緊急請廠商進行維修，並將女主角重新粉刷，工旅處表示，因為遊客與拍照時為了畫面，而拉扯人偶，加上天氣因素造成了裂縫，已進行維修，預計今年中也將把公園內所有的裝置藝術進行重新粉刷。

幾米公園（廣場）位於宜蘭火車站前站南側，原為鐵路局舊宿舍區，以幾米繪本內「向左走‧向右走」、「星空」等故事場景為設計，改造成幾米公園，102年6月正式開幕，每年平均遊客人數約50萬至60萬人，每個月平均遊客約5萬人，寒暑假旺季每個月可達8、9萬人。

公園中「向左走‧向右走」、「星空」2本繪本的男女主角，最受遊客歡迎，是許多人拍照留念的熱門裝置藝術，但藝術品也因此容易被破壞，昨天公園管理員就發現「向左走‧向右走」的女主角右手臂跟右肩出現裂痕，工商旅遊處立即報請廠商維修，並重新粉刷。

工旅處指出，由於遊客拍照時，為了畫面，時常會拉扯人偶，人為因素加上風吹日曬雨淋等天氣因素，讓人偶因此損壞，外漆也開始剝落，每年都需要進行重新粉刷及檢修。

工旅處表示，現在公園內只要有發現遊客拉扯裝置藝術，就會進行廣播勸導，定期也會巡查所有的裝置藝術狀況，也呼籲民眾愛惜難得的景點，拍照時盡量不要碰觸裝置藝術。