大正公園孫文銅像基座拆除 市府不再立政治圖騰
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市湯德章紀念公園的孫文銅像基座，在銅像被拆除後，基座一直留在現場未處理，市府因基座傾頹，且未來孫文銅像將不再放回原處，本週三派人拆除基座。市議會國民黨團今天下午譴責市府團隊，於228前夕拆除基座的做法，是數典忘祖，一再唬弄欺騙鄉親，操弄撕裂族群議題，讓人痛心。
國民黨團表示，當年孫文銅像被「公投護台灣聯盟」總召蔡丁貴率眾拉倒，國民黨發起「捐款救國父活動」，募得10幾萬元交由市府做為修復經費，市府古蹟歷史建物審議委員會當時曾做出保留現狀決議，結果市府根本就沒有進行任何修復動作，任由基座年久失修嚴重損壞，日前還悄悄拆除，古蹟歷史建物審議委員會不但推翻原決議做出新決議，基座拆除後，國父銅像也不再放回湯德章公園。
文化局強調，市府後續不在大正公園中心放置政治圖騰的想法很明確，這跟228沒有關係。該基座並非古蹟本體，為避免近期基座大理石剝落破壞地面，傾圮基座已於本週三順利由工務局協助撤除。
市議員蔡淑惠表示，市府團隊一再唬弄並且欺騙鄉親，古蹟委員會可以解散了，對這筆專款專用、修復國父銅像基座費用，賴市府團隊要如何處置？
市議員洪玉鳳則痛批，賴清德市府團隊數典忘祖，小英政府一再表示要促進族群融合，地方政府不但不配合，市府團隊還背道而馳，選擇在228前夕，拆除國父銅像基座，並且不再放回國父銅像。她質疑為何一再要做出撕裂族群的行為，而不思考如何修復族群間的嚴重隔閡。
黨團書記長王家貞譴責說，賴市府不要再自打嘴巴，表裡不一，也不應再無事生波，抹掉自己的歷史。
文化局表示，有關市定古蹟原台南大正公園的孫文銅像，因屬公園內的市產，文化局於銅像傾倒後，委託專業藝術家修復，目前已修復完成並妥善保存。惟因該物件及其基座皆不屬古蹟本體的一部分，為避免近期基座大理石剝落破壞地面，文資處也於管理單位拆除基座時，派員至現場進行防護，現傾圮基座已順利由工務局協助撤除。
文化局指出，市定古蹟原台南大正公園所在的民生綠園圓環，是南市的重要櫥窗，未來市府不傾向在其中央部另立或復立任何政治性塑像。由於大正公園是日治時期古蹟，這樣的想法也獲南市文資審議委員們的認可支持。
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標題：大正公園孫文銅像基座拆除 市府不再立政治圖騰
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