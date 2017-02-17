七塊厝回家的路何時不必害怕？台東縣府：6月

2017-02-17 18:49

［記者黃明堂／台東報導］有民眾在臉書貼文及照片指東河鄉泰源往七塊厝的山區產業道路破損，遲未修復，路況相當不佳。台東縣政府澄清說，網友po的應是去年10豪雨後的災害，縣府在災後已先搶通，目前正進行復建工程招標，預計6月可修復。

網友在爆料公社貼出道路破碎照片，說泰源往七塊厝的產業道路是他們回阿嬤家的唯一道路，很多段路況都像照片這樣，沒有路燈，道路窄，都是會車的情況，才能雙向，真的很危險，希望偏遠山區或部落也能被重視用路安全。文中並寫「阿姨一直說:這是我回家的路，但是要到什麼時候才能不害怕」。

台東縣府建設處表示，經查該路段為105年10月豪大雨所造成該路段損壞，道路損壞後東河鄉公所已第一時間搶修並提報災害復建，縣長黃健庭當時第一時間到達現場關心並指示搶通，復建經費420萬已獲中央補助，現階段已辦理工程招標中，預計6月完工。