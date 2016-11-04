網胖也能變網美 韓國胖妞自信走出一條路

韓國網紅梁秀彬憑藉自信美，從網胖變網美。（圖擷取自梁秀彬臉書）

2017-02-18 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕在網路上有百萬粉絲的韓國網美梁秀彬，不被過重的體重束縛，憑著自信讓自己的外貌及時尚品味，成為一個在海內外都有高人氣的另類網美。

▲梁秀彬不計形象大吃，不少粉絲就愛看她吃東西。

和一般的網路紅人一樣，介紹美妝及穿搭品味，但梁秀彬不同的是，自信的大尺碼外表，更會不計形象大吃扮醜，日前她更翻唱韓國女歌手Heize的Star，渾厚的嗓音為她得到了「韓國愛黛兒」的封號。

양수빈（@subin3519）分享的貼文 於 2016 年 11月 月 4 3:08上午 PDT 張貼

梁秀彬翻唱韓國女歌手Heize的Star影片請見：