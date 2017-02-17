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高屏溪堤防最後一里路 佔用戶將查估拆除

新園鄉長陳武昌及地方民代拜會第七河川局。（記者葉永騫攝）

2017-02-17  17:43

〔記者葉永騫／新園報導〕高屏溪堤防出海口最後一里路即將進行開闢，第7河川局與鄉公所協調後將進行拆除查估，完成整個高屏溪堤防。

高屏溪是南部最重要的河川之一，沿途的堤防都已經闢建完成，只有新園鄉雙園大橋以南的部分仍然是雜草叢生、還有不少工寮、寺廟佔用，使得最後的一里堤防一直沒有完成闢建，也成為治安的死角，新園鄉長陳武昌今天會同鄉代盧政宏等人拜會第7河川局長李宗恩協調，針對鹽埔、五房河川公地、堤防的整治進行研議，由於目前堤防的公有地上有很多早期的佔用戶、工寮、寺廟等建築，第7河川局要整治闢建堤防必須拆除這些佔用戶、工寮、寺廟等建物，恐怕引發民眾的抗議，因此李宗恩希望鄉公所及地方人士協助查估、清除和溝通協調的工作，並且召開說明會讓當地民眾了解。

陳武昌則反映說，拆除的建物應該考量到地方民眾的感受，這裡有一間三界公廟，是地方民眾信仰中心之一，在完成查估後希望以保留或移動拆除方式處理，他也同意高屏溪的最後一里堤防應該盡快完成，以保障民眾的生命財產安全並提供民眾休閒運動的好去處。

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  • 高屏溪最後一哩堤防爭取闢建。（記者葉永騫攝）

    高屏溪最後一哩堤防爭取闢建。（記者葉永騫攝）

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