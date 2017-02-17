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桃客司機窩心舉動 溫暖老夫婦的心

2017-02-17  18:42

［記者謝武雄／桃園報導］網友在臉書「爆料公社」PO文，今天上午10時15分搭乘桃園客運市區公車時，當時車上有一對老爺爺、老奶奶緊抓扶手站立，司機到下一站後，竟然停車起身，帶著這對老夫婦到後面座位，熱心乘客見狀趕快讓位，這樣的行動不僅溫暖老爺爺、老奶奶的心，更讓全車乘客感動。

網友紛紛發表評論，有人說「畢竟每個人家裡都有老父老母，應該要同理心，給司機一萬個讚」，還有人說「司機的行為讓人感動，謝謝你！」

不少網友要求表揚，還說「​這種司機就是要讓他紅❤️」、「建議樓主打個電話到公司或是所屬地的監理站投書，表揚一下司機，有功就要賞」。

桃園客運總經理楊世勳說，他們也是記者查詢才知道這件事情，目前已經請各站針對上午公車進行調查，未來，也會給司機獎勵。

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  • 桃客司機扶老夫婦找座位，讓乘客感動。（翻攝自網路）

    桃客司機扶老夫婦找座位，讓乘客感動。（翻攝自網路）

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