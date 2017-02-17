搶雞！ 放山土雞價格一夕飆漲1至2成
2017-02-17 17:29
〔記者張聰秋／彰化報導〕為避免H5N6高病原性禽流感疫情延燒加速，農委會昨天傍晚，緊急祭出全國家禽禁運、禁宰7天的防疫手段，不料，此招一出讓不少雞販、雞農措手不及，雞販擔心無雞可賣紛紛連夜搶著進貨，在雞隻有限、供不應求下，雞隻變成搶手貨，「漲」聲響起，雞販進貨成本拉高約1、2成。
彰化縣花壇鄉烏金雞餐廳老闆黃上榜說，店裡生意假日旺，假日每天約有1、20桌訂桌量，以1桌消費1隻全雞算，2天假日約要備貨4、50隻雞量，餐廳備貨都是要先跟雞農下單，但這下可好，農委會突然宣布禁宰7天，造成他們的上游雞農和屠宰業者，不能出雞、不能宰雞，餐廳備貨情況首當其衝。
黃上榜指出，餐廳和雞農生意合作，批發價台斤計算，原本每台斤批發價進價約150元，農委會宣布禁宰、禁運後，每台斤漲了1、20元，漲幅逾1成。
萬一禁宰期間市場出現無雞可備貨的情況，黃上榜說，「真的如此，也只能休息了！」他表示，白斬雞是店裡的招牌，都是養在戶外的放山土雞，電宰前經過獸醫師把關，且經高溫煮熟，消費者大可安心。
還有雞農說，雞禁宰造成飼養成本提高，加上，市場供需問題，很自然會反映在價格上。
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