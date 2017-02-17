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台東熱血青年創作燈箱掛畫 助家扶學子求學

2017-02-17  17:19

〔記者陳賢義／台東報導〕關懷弱勢貧童，台東熱血青年謝文嘉發揮巧思結合藝術創作與公益，捐贈個人創作燈箱掛畫給台東家扶中心義賣，所得全數作為弱勢家庭學子助學基金，期盼受助孩子都能像其作品名稱「重生」一樣翻轉生命；謝文嘉說，做公益不過舉手之勞，能讓作品發揮最大價值幫助需要的人，才是他創作的初衷。

從事早餐店工作之餘，謝文嘉還自創克難工作室，以「家飾藝品」為取向，利用閒暇創作各類燈箱掛畫，深信「空間」是拉近彼此心靈的地方，而家飾藝品的擺設不僅反應個人品味，也是重要的催化劑。謝文嘉說，他花了1個多月的時間創作，即將完成時竟遇逢尼伯特颱風來襲，處理住家淹水的同時，還得擔心早餐店及放置在工作室的作品是否安在，所幸皆未受損，感謝老天的眷顧，當下就取名為「重生」，並決定捐出義賣幫助弱勢。

台東家扶主任陳乘斌表示，原本計畫在上月「愛市集」助學活動拍賣，未料搬運的過程中不慎損壞，工作人員懊惱自責，擔心造成無法彌補的傷害，謝文嘉得知後絲毫沒有責備之意，立即著手修補，幾天後就讓作品回復原貌，希望「重生」能早日覓得有緣人，為這件結合藝術創作與公益的美事畫下完美句點。

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  • 謝文嘉聚精會神修補受損創作。（記者陳賢義翻攝）

    謝文嘉聚精會神修補受損創作。（記者陳賢義翻攝）

  • 家扶工作人員搬運不慎損壞，謝文嘉得知立馬動手修補創作。（記者陳賢義翻攝）

    家扶工作人員搬運不慎損壞，謝文嘉得知立馬動手修補創作。（記者陳賢義翻攝）

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