遊覽車安全搭程有訣竅 先看車齡、胎紋、安全門

2017-02-17 17:38

〔記者何宗翰／太平報導〕近日發生遊覽車事故造成33死悲劇，太平警分局日前辦理「參與式」交通安全座談會時，交通組組長郭廷鍇表示，搭乘遊覽車應先查看車子的車身有無出廠年份，車齡勿超過15年；輪胎的「胎紋」不足1.6公釐者，應拒絕搭乘，並學習如何利用車上緊急按鈕進行手動開門，行車務必繫上安全帶，以增加安全性。

太平警方近日應邀至「勝愛山莊長青學苑」宣導，警方結合時事，特別製作投影片，宣導搭乘遊覽車相關注意事項。郭廷鍇表示，出遊應找有證照的合法旅行社，確認旅行社派合格司機、導遊領隊，以及已依規定投保旅遊平安險，此外須問清楚遊覽車車齡、車況，檢查逃生門、逃生窗、車上有無滅火器等。

郭廷鍇說，繫上安全帶可以避免車禍翻覆時被拋出車外，意外發生時，第一時間應雙手抱頭，身體蜷曲趴在膝蓋上，以降低衝擊力，一般來說，中間位置相對安全，距離逃生門也較近，上車時也可注意輪胎的胎紋，車身側邊也會有車齡、應載人數等資訊，車齡勿超過15年。