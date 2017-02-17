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色香味俱全！ 台灣燈會網羅全台美食拚觀光

台灣燈會美食區以春、夏、秋、冬打造4座巨型花燈迎賓大門。（記者廖淑玲攝）

2017-02-17  18:24

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會虎尾主燈區除了有超過3000座花燈供遊客欣賞，鳳鳴吉市美食區更網羅全台及雲林在地美食大拚觀光，讓遊客流連忘返也為此次燈會加分。

虎尾主燈區美食區的設計，增加共食區、洗滌區、哺乳室，還有街頭藝人表演，提供遊客最好的服務，讓賞燈民眾逛累時，有補充體力、休息的良好場所，吃完之後繼續賞燈。

雲林縣政府建設處長蘇孔志說，美食區包括贊助企業攤位，超過600攤，從招商、營運、管理都採用外包方式辦理，並要求廠商做好食品安全及環境清潔工作，廠商還要簽署環保公約，以確保食的安全。

建設處指出，鳳鳴吉市美食區整體以光環境打造成美食燈區，並以四季為主題打造春、夏、秋、冬4座巨型花燈迎賓大門，讓美食區與燈會完美融合，還推出消費回饋活動，歡迎遊客到美食區服務台拿集點卡，玩轉轉樂抽雲林10大伴手禮，消費滿500元還能抽電動自行車等大獎。

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以四季為主題的巨型花燈迎賓大門。（記者廖淑玲攝）

台灣燈會美食區的人潮盛況。（記者廖淑玲攝）

台灣燈會虎尾主燈區美食區特別注重食品安全及環境清潔工作。（記者廖淑玲攝）

台灣燈會虎尾主燈區美食區網羅全台及雲林在地美食大拼觀光。（記者廖淑玲攝）

台灣燈會美食區服務台可拿集點卡玩轉轉樂抽雲林10大伴手禮。（記者廖淑玲攝）

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