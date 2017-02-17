家禽禁宰運7天 桃園烤鴨店打算放「無薪假」

2017-02-17 17:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］防範禽流感疫情擴散，雞鴨鵝等家禽禁宰、禁運1週，餐廳、小吃店業者叫苦連天，業者連忙在禁令前搶貨，桃園市龜山區萬壽路二段烤鴨老店，陳姓老闆娘無奈說，今天叫貨200隻鴨只給了112隻，加上庫存的量賣完後，只好先休「無薪假」因應了，也事先跟員工溝通，很擔心政府政策會一延再延，小老百姓只能咬牙苦撐。

陳姓老闆娘表示，店裡有做生意才有收入，禁宰令政策太過突然，趕忙與員工溝通，店裡有2名正職與1名假日工讀生，將以無薪假或補假的方式因應，每日烤鴨需求量很多，今天中午前只能拿到平常日的五成供貨量，賣完之後可能就直接放無薪假，很擔心7天的禁運令又會延後，對於生計真的有很大的影響。