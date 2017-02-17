頭家國小上百位5年級學童 市場義賣餅乾等手作

2017-02-17 18:22

〔記者歐素美／台中報導〕近百位頭家國小5年級學童，利用寒假手作餅乾、泡菜及鑰匙圈等物品，今天到潭子市場義賣，然後到台中市身心障礙社會福利中心擔任志工，與身心障礙朋友遊戲互動，並將2萬多元義賣所得捐給台中市身心障礙社會福利中心，落實小小公益家精神。

「你好，我們是頭家國小學生，要義賣幫助身心障礙朋友」。頭家國小學童今天在王怡樺、鄭書羽、周峰煜3名老師帶領下，走入潭子市場推銷自製的手工餅乾、泡菜及鑰匙圈等，許多民眾看到小朋友愛心義賣，立刻掏錢捧場，但有人卻是轉身而去。一個上午，學童共義賣出2萬多元，隨後即轉往台中市身心障礙社會福利中心，與身心障礙朋友一起遊戲、跳舞，並捐出義賣所得。

頭家國小老師王怡樺說，國語課本裡有一個單元是「讓愛飛翔」，才希望藉由學生自己手做餅乾的義賣，從中學習如何付出與感恩，真正身體力行幫助需要的人，讓學生了解自己一點點的力量也可以給予很多人溫暖，做公益並不難，小學生也可以是公益家。這樣發想獲得家長熱烈迴響，學生經討論後，開始利用寒假分組手作餅乾或泡菜等，並於今天拿到市場義賣。

學生陳柏翔說，走出校外用自己的力量，真正幫助到需要的人，感覺很有意義，也很難忘；管邱漢則說，原來幫助別人不是一定要很多錢，小小力量也可以發揮影響喔，義賣時偶爾被拒絕，就要設法說服對方，也是一種學習體驗。

頭家國小校長王玉龍表示，讓孩子走出校園學習課本裡面沒有的知識，記憶會更深刻，感謝老師願意付出，給學生不一樣的學習視野。