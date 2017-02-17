吊照影響靠行司機生計 交通部：協助轉任客運駕駛

2017-02-17 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號日前發生遊覽車翻覆的重大事故，事故發生後友力通運遭撤銷營業執照，影響旗下百餘名靠行車主的生計，引發部分車主在今下午開車包圍交通部抗議，交通部長對此則表示，將協助這些司機進行媒合，到客運業擔任駕駛。

蝶戀花賞櫻團13日發生翻車死亡事故，事後友力通運的營業執照遭交通部廢除，旗下靠行的百餘名車主頓失生計，且這些靠行駕駛買了遊覽車後貸款尚未繳清，便紛紛在今下午將車停到交通部抗議，並怒嗆「反正車牌也沒了，那就停在這過夜包圍交通部，直到有結果為止」、「要死大家一起死。」之後交通部同意下週一（20日）將再派人進行協商，且警方表示將派大型拖吊車來，遊覽車才先駛離現場。

《蘋果》報導，國民黨立委今在立院質詢此事，擔心駕駛的生計問題，交通部長賀陳旦回應，指目前客運業缺駕駛，希望能善用他們的駕駛技能，協助輔導轉往客運業服務。至於未來如何讓車輛解禁，也會來幫忙。

廖國棟也對遊覽車的車體結構提出質疑，指車一翻就全毀，賀陳旦對此回應，指2006年後國內在車體安全上有更升級版的要求，將針對較舊的車子進行盤查，甚至分批召回加強檢驗。他也強調，本次事故並非簡單的小翻滾，而是高速之下衝出去、衝擊太大，不是車子結構本身強不強，以安全檢驗和相關廠商專業的檢驗角度來看，不見得那麼不安全。