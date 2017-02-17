加倍努力出頭天 台東偏鄉學子學測表現亮眼

2017-02-17 16:57

［記者黃明堂／台東報導］只要加倍努力，偏鄉中的偏鄉學生，學測也能出類拔萃！台東在全國來說，已是偏遠，但北從海端的南迴公路、南到大武的南迴公路，在偏鄉中的偏鄉，也有多位學測成績出類拔萃的學生。

台東高中3年甲班學測表現超優，7成5拿到60級分以上。這班有6位學生畢業自50公里外的關山國中，且多為原住民，雖然國中會考時表現不突出，但高中在校學業表現，不輸市區的孩子，這次學測更躋身高分群，包括胡沐恩69級分，胡峻浩68級分，王逸閎67級分，還有榮孫子恩63級分。

這幾位學生雖然大都有公教家庭背景，但是，過去讀國中時，學習資源不如台東市區豐富，都靠自己認真讀書，到了高中持之以恆，有了超越市區同學的表現。

以來自南橫入口初來部落的胡峻浩來說，國中會考僅有3A2B的中上成績，但學測力拚到68級分。

另一位拿到69級分的胡沐恩說，其實在鄉下讀書，反而比較沒有壓力，只要自己願意，反而會加倍努力，成績應該就很好。

台東女中兩位最高分的中的吳蕙昕住在知本，爸爸是監工，媽媽種荖葉，她努力讀書，沒讓父母的辛苦白費。

住大武的徐明真除了功課好，也愛搞笑，她說自己是多重混血的原住民，希望能讀醫學系，但動機竟然是因為曾目睹小狗被山豬鋏夾到截肢，激發她想要當醫生的念頭，但想要醫人，而不是當獸醫。

東女拿到65級分的葉冠宇也來自關山，爸爸開卡車奔波，載運鄉下水果，很辛苦，換得女兒的認真讀書。