加倍努力出頭天 台東偏鄉學子學測表現亮眼
2017-02-17 16:57
［記者黃明堂／台東報導］只要加倍努力，偏鄉中的偏鄉學生，學測也能出類拔萃！台東在全國來說，已是偏遠，但北從海端的南迴公路、南到大武的南迴公路，在偏鄉中的偏鄉，也有多位學測成績出類拔萃的學生。
台東高中3年甲班學測表現超優，7成5拿到60級分以上。這班有6位學生畢業自50公里外的關山國中，且多為原住民，雖然國中會考時表現不突出，但高中在校學業表現，不輸市區的孩子，這次學測更躋身高分群，包括胡沐恩69級分，胡峻浩68級分，王逸閎67級分，還有榮孫子恩63級分。
這幾位學生雖然大都有公教家庭背景，但是，過去讀國中時，學習資源不如台東市區豐富，都靠自己認真讀書，到了高中持之以恆，有了超越市區同學的表現。
以來自南橫入口初來部落的胡峻浩來說，國中會考僅有3A2B的中上成績，但學測力拚到68級分。
另一位拿到69級分的胡沐恩說，其實在鄉下讀書，反而比較沒有壓力，只要自己願意，反而會加倍努力，成績應該就很好。
台東女中兩位最高分的中的吳蕙昕住在知本，爸爸是監工，媽媽種荖葉，她努力讀書，沒讓父母的辛苦白費。
住大武的徐明真除了功課好，也愛搞笑，她說自己是多重混血的原住民，希望能讀醫學系，但動機竟然是因為曾目睹小狗被山豬鋏夾到截肢，激發她想要當醫生的念頭，但想要醫人，而不是當獸醫。
東女拿到65級分的葉冠宇也來自關山，爸爸開卡車奔波，載運鄉下水果，很辛苦，換得女兒的認真讀書。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
- 母鹿犧牲救子？ 攝影師無奈否認：人類腦補
- 日本熊本熊又來了！明天在基隆舊火車站物產展
- 「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大
- 家禽禁宰運令下 中壢雞料理業者哀號：無雞可賣
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 內科以外夾層屋 不比照辦理
- 休傑克曼將告別金鋼狼 老X教授還想再戰下去
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李鍾碩
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 內科夾層違建解套 8成將就地合法
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- 台企銀周燦煌：三箭齊發挺政府經濟政策
- 拜師學改槍 警察夢碎陷囹圄
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 2017日內瓦錶展專輯16：運動盛事運動錶情5
- 《澳洲女子公開賽》李旻打得自在 暫居第二
- 賄選案二審改判3年6月 李全教：對司法失望
- 母親做回收 他72級分拚台大法律
- 北韓要金正男遺體 馬來西亞不給
- 開南產學合作 高職生領薪超過30K
- 這樣也行！小S一秒變大象 再掀髮箍旋風
- 吸毒行徑像車震 毒蟲被逮獲
- 諸事不順 傳川普屬意人選婉拒擔任國安顧問
- 田野工場做中學 嘉市木營造注新血
- 2017日內瓦錶展專輯1：總論
- 中大獎放鞭炮？彩券行慶子考高分
- 應材Q1獲利訂單 雙創新高
- 空品差又「悶燒煙燻」 新化人譙翻
- 越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模
- 嘉中滿級分唯一女生 許祐綾沒補習
- 拿民宿冰箱果凍吃 母子誤食毒品睡整天
- 大樹農會選舉激戰 總幹事控文宣抹黑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 李全教案改判 賴清德：尊重司法單位後續辦理
- 公文上寫「10年後處理」...柯P再批前人不負責
- NBA》就這麼一天 魏少與杜蘭特有望復合
- 全部同額選舉 成功農會改選平靜
- 李全教賄選仍判有罪 國民黨聲援質疑政治迫害
- 日本自由行》把家「畫」回來：日本女建築師的震災療癒計畫
- 虛驚！基隆安養中心排煙管火警 53院民急疏散
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：加倍努力出頭天 台東偏鄉學子學測表現亮眼
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分