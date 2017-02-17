議員怒撕性平教材 中市府：政治人物不應干預學校

2017-02-17 20:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員黃馨慧一再追擊具爭議的性別探索教材，今（17）日率數十位家長在光明國中門口召開記者會，直斥「我是公是母」教材竟讓孩子自己決定性別，學校卻硬要教，氣得當場撕破書頁；市府強調，教育要尊重專業，不樂見政治人物干預校方選書權。

市議員黃馨慧與李中多次在議會要求具爭議性的性別課綱、教材、宣傳品不宜使用，並經三讀通過，但有家長發現多所國中疑似使用有爭議性的性平教材，引發家長不滿要求刪除，17日在光明國中門口開記者會，要求中市國中立刻停用。

黃馨慧說，教材內容以公母解釋性別，做男做女可以自己決定，讓孩子很迷惑，「性別光譜」甚至教孩子去質疑自己的性別，議會已決議不得使用，但仍有76所國中在教，根本不尊重家長教育權；家長也氣憤的說，這是幫學生洗腦。

李中說，教育局應該要求所有市立學校不要「執意」使用具爭議性教材，應該尊重議會決議，未來將會提案擬定相關自治條例。抗議人士痛斥，校園不能有鼓勵同性戀之嫌。黃馨慧並當場撕毀2頁教材，要求教育局統一做法。

光明國中校長胡金枝從善如流表示，將不會依「性別光譜」內容授課，並改以學校自編「生涯學習檔案」替代因應，以「尊重」與「愛」教導學生正確性平觀念，希望學生家長能放心，已和相關出版社聯絡重編教材。

市府回應，「性別光譜」是以生物學的角度用「公」與「母」解釋生理性別，實務上老師在講授時，多採用補充教材搭配教學，願將相關意見轉達給教育部。不過，教育應尊重專業，只要是合法的教材，不樂見政治人物干預校方選書權。